В Узбекистане кардинально обновят систему детских дошкольных учреждений

2017-10-31 16:48 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане сегодня действуют 4,893 тысячи государственных дошкольных образовательных учреждения, в которых воспитывается свыше 706 тысяч детей.

Такие данные были приведены во время встречи в Молодежном пресс-клубе в Ташкенте, где приняли участие министр дошкольного образования Агриппина Шин, ее заместитель Дилшод Кенжаев, заведующие, воспитатели детских садов.

На встрече, по данным национального информагентства, отмечалось, что в дошкольных учреждениях работают свыше 57 тысяч специалистов, однако 85 процентов из них - кадры со средним образованием, что сказывается на уровне подготовки детей к школе.

В стране впервые создана такая структура, как министерство дошкольного образования (постановление президента Узбекистана от 30 сентября текущего года).

По словам министра А.Шин, на сегодняшний день уровень охвата детей дошкольными учреждениями составляет всего 30 процентов. Это связано с тем, что при заметном росте численности населения, за последние 20 лет, в Узбекистане количество государственных дошкольных образовательных учреждений уменьшилось более чем на 45 процентов.

В системе дошкольного образования планируются меры по увеличению заработной платы работников сферы, усилению их социальной защиты.

Для подготовки кадров для всех регионов планируется ввести квоты целевого приема в педагогические вузы.

Будет расширена сеть как государственных, так и негосударственных дошкольных образовательных учреждений. Частным детсадам будет предоставлен ряд льгот по налоговым и таможенным платежам, получению долгосрочных кредитов на выгодных условиях, благодаря чему будут обеспечены приемлемые для всех цены.

В отдаленных регионах страны для полного охвата 5-6-летних детей дошкольным образованием в дополнительном порядке будут построены государственные и негосударственные детские сады на 50, 70, 100, 120 и 150 мест, расширена сеть краткосрочных 3-4-часовых групп.

Детские сады будут укомплектовываться квалифицированными врачами, обеспечиваться всеми необходимыми медикаментами, санитарно-гигиеническими средствами, а также поэтапно - современными информационно-коммуникационными технологиями и необходимой техникой.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)