Кризис в Каталонии отпугнул туристов

2017-10-31 13:10 | www.oxu.az | 5

Объем международных бронирований авиабилетов в Каталонию с начала октября 2017 года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нестабильной обстановки в регионе, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Внутренние политические волнения почти всегда сдерживают иностранных туристов, поэтому мы наблюдаем сейчас (с начала октября) обвал бронирования авиабилетов в Каталонию на 22%. Это также скажется и в других регионах Испании, так как многие туристы, прибывающие в Каталонию, продолжают оттуда путешествия по всей стране", - заявил генеральный директор Forward Keys Оливье Джагер.

Н.Г.