В результате катастрофы на ядерном полигоне в Северной Корее могли погибнуть 200 человек - СМИ

2017-10-31 17:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Северной Корее обрушился тоннель на территории полигона для испытаний ядерного оружия, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на японские СМИ.



Агентство отмечает, что жертвами катастрофы могли стать 200 человек. При этом, еще около 100 человек могли погибнуть при втором обрушении, которое произошло во время спасательной операции.



Как сообщают СМИ, трагедия произошла 10 октября на полигоне Пунгери. Эксперты, на которых ссылается Yonhap, отмечают, что полигон мог прийти в частичную негодность после проведения шести ядерных испытаний.

(Автор: Азад Гасанли)