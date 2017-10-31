Казахстан изучит белорусский опыт построения IT-страны

2017-10-31 17:00 | www.trend.az | 5

Казахстан изучит белорусский опыт построения IT-страны. Об этом было заявлено сегодня на встрече первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина, который находится в Беларуси с рабочим визитом, с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским, сообщает Белта.

Беларусь - один из европейских лидеров в области высоких технологий. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко в стране будут приняты все меры по дальнейшему развитию ИТ-индустрии. Соответствующие документы сейчас готовятся. По сути будет дан зеленый свет всем направлениям ІТ-сферы, созданы самые комфортные условия для ІТ-компаний на основе лучших мировых практик.

Успехи Беларуси в IT-сфере объективно оцениваются мировыми ИT-лидерами. Как сообщалось ранее, в этом году состоялась историческая для белорусской отрасли сделка: американский гигант Google купил белорусский стартап в области искусственного интеллекта и дополненной реальности резидента ПВТ, компанию AiMatter ("Эймэта"). Также Парком высоких технологий подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотного транспорта с высокотехнологичными корпорациями Uber и Gett.