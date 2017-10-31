В Киеве арестовали сына главы МВД Украины

2017-10-31 16:47 | www.apa.az | 5

Во вторник после обыска был арестован сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр.

Как сообщает АПА со ссылкой на Rg.ru, об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал бывший советник украинского министра Илья Кива.

При этом он считает, что организаторы ареста таким образом хотят «иметь возможность манипулировать министром». Кто именно стоит за данным громким делом, Кива не уточнил. Известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) нацелилось на сына Авакова в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД Украины закупило в конце 2014 - начале 2015 годов.

«Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», - проинформировал Кива.

«Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение», - высказал свою точку зрения экс-советник.