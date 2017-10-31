Конституционный суд Испании аннулировал решение о независимости Каталонии

2017-10-31 16:52 | www.apa.az | 5

Конституционный суд Испании аннулировал решение о независимости Каталонии.

Как сообщает АПА со ссылкой на «NTV», в момент оглашения решения суда бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон находился в Брюсселе. Он заявил, что в случае начала диалога, решение о независимости может быть отложено. Также он назвал причину отъезда в Брюссель: «Я приехал сюда как легитимный руководитель. Я хотел рассказать о каталонской проблеме сердцу Европы. Я приехал сюда, чтобы доказать, что суд Испании осуждает не преступления, а мнения».

Отметим, 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. За принятие документа проголосовали 70 из 135 депутатов. После этого Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.