Местами выпадет снег

2017-10-31 13:28 | www.oxu.az | 3

В среду, 1 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером местами будут дожди, подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 17-20, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

1 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых местах – ливни, в высокогорных районах выпадет снег. Подует западный ветер, который в отдельных местах усилится. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 17-22, в горах ночью 2-6, днем 10-15 градусов тепла. Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1-2 ноября близкая к климатической норме температура воздуха на фоне временами усиливающегося на Абшеронском полуострове ветра хазри неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

A.M.