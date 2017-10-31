"Послы русского языка" в Азербайджане (ФОТО)

2017-10-31 17:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовала образовательно-просветительская экспедиция "Послы русского языка", сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку.

В течение 10 дней студенты российских вузов, прошедшие подготовку на базе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, используя интерактивные игровые формы, будут совершенствовать знания азербайджанских школьников по русскому языку, русской культуре и литературе. Занятия проходят в Лицее имени академика Зарифы Алиевой в Баку.

Международная волонтерская программа "Послы русского языка" реализуется Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина с 2015 года. Ее поддерживают Совет по русскому языку при правительстве и минобрнауки России. Участники программы – студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет.

В Азербайджане содействие реализации программы оказывает Российский информационно-культурный центр в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)