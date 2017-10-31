Президент ПА ОБСЕ: «Проект Баку-Тбилиси-Карс повысит уровень жизни в регионе»

2017-10-31 16:57 | www.apa.az | 4

«Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс – важный экономический проект».

Об этом грузинскому бюро АПА, об этом заявил президент ПА ОБСЕ Гиги Церетели.

По его словам, сегодня на Кавказе растет соединительная функция между Западом и Востоком, в этом заинтересован весь регион: «Сейчас мы во всем мире ведем активную дискуссию о «Шелковом пути». В ПА ОБСЕ по инициативе Азербайджана создана «Группа поддержки Шелкового пути».

Г.Церетели подчеркнул, что посредством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет упрощена интеграция в мировую экономику и в европейский рынок: «Кроме того, улучшенная экономика хорошо влияет на политику. Этот путь повысит уровень жизни населения в Грузии, Азербайджане и Турции, привлечет инвестиции в эти страны и поможет созданию новых рабочих мест».

По словам Г.Церетели, стратегическое сотрудничество между тремя странами подтверждается и такими проектами как Баку-Тбилиси-Карс: «Грузия, Турция и Азербайджан тесно сотрудничают между собой, и это очень важно. Проект Баку-Тбилиси-Карс докажет свою эффективность в последующие дестилетия».