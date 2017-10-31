Министр финансов: В Армении будут повышаться налоги и цены на товары

2017-10-31 13:47 | www.oxu.az | 5

В ближайшие три года в Армении не будет повышения пенсий и зарплат, вместо этого постоянно будут увеличиваться налоги и цены на товары.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом пишет армянская газета «Жаманак» цитируя слова министра финансов Армении Вардана Арамяна.

«Однако Арамян обещает, что в ближайшие годы в Армении будет фиксироваться 4-5% экономический рост, они сейчас заняты созданием предпосылок. Остается, чтобы до создания этих предпосылок кроме Арамяна и Карапетяна в стране еще кто-то остался, поскольку единственное, что в результате деятельности Арамяна и его руководителя Карена Карапетяна регистрирует стабильный рост – это миграция», - пишет издание.

A.M.