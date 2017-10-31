«Business Ring» продолжает удивлять (ФОТО)

2017-10-31 17:23 | www.trend.az | 5

Наш век называют веком информации. A знаете ли Вы, что 38% информации человеческая психика извлекает именно из звучания голоса, его тембра, интонаций, пауз, акцентов и только 7% из логической составляющей речи, семантики слов, которые произносятся? Голос — одно из главных средств выражения и проявления личности.

Голос – это не только отражение Вашей личности, вашего внутреннего состояния; это – ваш капитал, багаж, профессиональный инструмент. Особенно важно владение голосом для людей, чья профессиональная деятельность, а, следовательно, и профессиональный успех, связан с речью. От того, как воспринимают Ваш голос окружающие, зависит какое впечатление Вы производите на партнеров, подчиненных и простых собеседников. Особенно велико значение голоса, когда нет никакой другой информации для оценки человека, например, при разговоре по телефону. По голосу говорящего люди способны вынести до 80% правильных оценок относительно возраста, черт характера, происхождения, образования. При этом, владея голосом, Вы довольно успешно можете менять все эти качества и характеристики, ставя их себе на службу.

Разве Вы не хотите, чтобы люди Вас слушали и слышали? Чтобы голос всецело подчинялся Вашей воле, Вы могли говорить спокойно и страстно, выразительно и вдохновенно, пафосно и просто, коротко и объёмно — по-всякому, в разных ситуациях, в зависимости от Вашего собственного желания? Всегда есть выход – над голосом можно и нужно работать. При умелом использовании, речь и голос становятся мощным оружием, действующим на собеседника.

Научитесь управлять голосом, произвольно пряча или, наоборот, открывая людям свою истинную сущность. Ваш голос — на редкость эффективный инструмент, с помощью которого можно оказывать на окружающих сильнейшее влияние. Не позволяйте другим влиять на себя — влияйте сами! И тут на помощь приходит «Business Ring», с уникальным тренингом «СИЛА ТВОЕГО ГОЛОСА», автор бизнес тренер, вокало-терапевт Инга Кирилюк, Украина. Дополнительную информацию можно получить, пройдя по ссылке: http://businessring.az/sila_tvoego_golosa или же обратившись по электронной почте info@businessring.az и по номеру +994 55 202 99 01.

Владение голосом - это не та наука, которую можно изучать по книгам и статьям. Обучение мастерству происходит, прежде всего, «из уст в уста», вернее, «из уст в уши». В методике обращаются, прежде всего, к собственным, природным ресурсам человека, поэтому нет никаких ограничений, ни профессиональных, ни возрастных, для тех, кто захочет принять участие в тренинге. Вас ждут открытия – в самих себе, вы раскроете ваши собственные возможности, но при этом получите и новые техники развития ваших способностей, упражнения, которые помогут вам в дальнейшем самостоятельно продолжить совершенствование качеств вашего Голоса и мастерство «Звучащей речи».

Инга Кирилюк уже реализовала проекты в таких компаниях, как Faberlic, Danon, Samsung, United Mineral Croup, Диамант банк, Bionic university, Австрийские авиалинии, Ciklum, Rabota.ua, AstraZeneka, ADAMAS, Vitagro,Туроператор «JoinUP!», Киевский стоматологический центр ОЛЕТА, Стоматология Familya, OLX и др.

Так прокачивали Голос в Украине: https://www.youtube.com/watch?v=W1L25hePck8&feature=youtu.be