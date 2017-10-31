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Обнародован календарь нового еврокубкового сезона

2017-10-31 17:20 | www.apa.az | 3

Обнародован календарь еврокубкового сезона 2018/19. Как сообщает apasport.az, стали известны даты проведения жеребьёвок и игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые будут проводиться в новом формате.

Несмотря на то, что формат основных этапов соревнований не изменился, в турнирах, стартующих летом 2018-го года, кроме квалификационных раундов будут и дополнительные предварительные раунды. Так, перед традиционными 4 квалификационными раундами (последний из них называют и плей-офф) будет проведён и предварительный раунд с участием слабейших команд.

В Лиге чемпионов 4 команды по олимпийской системе определят обладателя единственной путёвки в квалификационный раунд. Здесь пары встретятся 1 раз. В Лиге Европы 16 команд будут бороться за 8 мест в дуэлях из 2 встреч.

Все азербайджанские команды будут свободны от участия в предварительных раундах и вступят в борьбу с I квалификационного раунда. При новом формате не будет даже уступки, при которой мы были освобождены от I квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Жеребьёвка первых двух квалификационных раундов запланирована на 2-ое июля. Для азербайджанских клубов новый еврокубковый сезон начнётся 10-11-го июля встречей Лиги чемпионов.

Календарь еврокубкового сезона 2018/19

     2018-й год

18-ое июня

Жеребьёвка предварительных раундов

26-ое июня

1-й предварительный раунд ЛЧ

28-ое июня

Предварительный раунд ЛЕ, первые матчи

29-ое июня

2-й предварительный раунд ЛЧ

2-ое июля

Жеребьёвка I и II квалификационных раундов

5-ое июля

Предварительный раунд ЛЕ, ответные матчи

10/11-ое июля

I квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи

12-ое июля

I квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи

17/18-ое июля

I квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи

19-ое июля

I квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи

24/25-ое июля

II квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи

26-ое июля

II квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи

27-ое июля

Жеребьёвка III квалификационного раунда

31-ое июля/1-ое августа

II квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи

2-ое августа

II квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи

7/8-ое августа

III квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи

9-ое августа

III квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи

10-ое августа

Жеребьёвка плей-офф

14/15-ое августа

III квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи

16-ое августа

III квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи

21/22-ое августа

плей-офф ЛЧ, первые матчи

23-е августа

плей-офф ЛЕ, первые матчи

28/29-ое августа

плей-офф ЛЧ, ответные матчи

30-ое августа

плей-офф ЛЕ, ответные матчи

30-ое августа

Жеребьёвка группового раунда ЛЧ

31-ое августа

Жеребьёвка группового раунда ЛЕ

18/19-ое сентября

Групповой раунд ЛЧ, I тур

20-ое сентября

Групповой раунд ЛЕ, I тур

2/3-е октября

Групповой раунд ЛЧ, II тур

4-ое октября

Групповой раунд ЛЕ, II тур

23/24-ое октября

Групповой раунд ЛЧ, III тур

25-ое октября

Групповой раунд ЛЕ, III тур

6/7-ое ноября

Групповой раунд ЛЧ, IV тур

8-ое ноября

Групповой раунд ЛЕ, IV тур

27/28-ое ноября

Групповой раунд ЛЧ, V тур

29-ое ноября

Групповой раунд ЛЕ, V тур

11/12-ое декабря

Групповой раунд ЛЧ, VI тур

13-ое декабря

Групповой раунд ЛЕ, VI тур

17-ое декабря

Жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ, 1/16 финала ЛЕ

2019-й год

12/13/19/20-ое февраля

1/8 финала ЛЧ, первые матчи

14-ое февраля

1/16 финала ЛЕ, первые матчи

21-ое февраля

1/16 финала ЛЕ, ответные матчи

22-ое февраля

Жеребьёвка 1/8 финала ЛЕ

5/6/12/13-ое марта

1/8 финала ЛЧ, ответные матчи

7-ое марта

1/8 финала ЛЕ, первые матчи

14-ое марта

1/8 финала ЛЕ, ответные матчи

15-ое марта

Жеребьёвка 1/4 финала

9-10-ое апреля

1/4 финала ЛЧ, первые матчи

11-ое апреля

1/4 финала ЛЕ, первые матчи

16/17-ое апреля

1/4 финала ЛЧ, ответные матчи

18-ое апреля

1/4 финала ЛЕ, ответные матчи

19-ое апреля

Жеребьёвка полуфиналов и финала

30-ое апреля/1-ое мая

1/2 финала ЛЧ, первые матчи

2-ое мая

1/2 финала ЛЕ, первые матчи

7-ое мая/8-ое мая

1/2 финала ЛЧ, ответные матчи

9-ое мая

1/2 финала ЛЕ, ответные матчи

29-ое мая

Финал ЛЕ (Баку)

1-ое июня

Финал ЛЧ (Мадрид)

Отметим, что финал Лиги Европы будет проведён на Бакинском олимпийском стадионе и это произойдёт впервые в истории азербайджанского футбола.

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