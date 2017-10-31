Обнародован календарь нового еврокубкового сезона

2017-10-31 17:20 | www.apa.az | 3

Обнародован календарь еврокубкового сезона 2018/19. Как сообщает apasport.az, стали известны даты проведения жеребьёвок и игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые будут проводиться в новом формате.

Несмотря на то, что формат основных этапов соревнований не изменился, в турнирах, стартующих летом 2018-го года, кроме квалификационных раундов будут и дополнительные предварительные раунды. Так, перед традиционными 4 квалификационными раундами (последний из них называют и плей-офф) будет проведён и предварительный раунд с участием слабейших команд.

В Лиге чемпионов 4 команды по олимпийской системе определят обладателя единственной путёвки в квалификационный раунд. Здесь пары встретятся 1 раз. В Лиге Европы 16 команд будут бороться за 8 мест в дуэлях из 2 встреч.

Все азербайджанские команды будут свободны от участия в предварительных раундах и вступят в борьбу с I квалификационного раунда. При новом формате не будет даже уступки, при которой мы были освобождены от I квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Жеребьёвка первых двух квалификационных раундов запланирована на 2-ое июля. Для азербайджанских клубов новый еврокубковый сезон начнётся 10-11-го июля встречей Лиги чемпионов.

Календарь еврокубкового сезона 2018/19

2018-й год 18-ое июня Жеребьёвка предварительных раундов 26-ое июня 1-й предварительный раунд ЛЧ 28-ое июня Предварительный раунд ЛЕ, первые матчи 29-ое июня 2-й предварительный раунд ЛЧ 2-ое июля Жеребьёвка I и II квалификационных раундов 5-ое июля Предварительный раунд ЛЕ, ответные матчи 10/11-ое июля I квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи 12-ое июля I квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи 17/18-ое июля I квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи 19-ое июля I квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи 24/25-ое июля II квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи 26-ое июля II квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи 27-ое июля Жеребьёвка III квалификационного раунда 31-ое июля/1-ое августа II квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи 2-ое августа II квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи 7/8-ое августа III квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи 9-ое августа III квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи 10-ое августа Жеребьёвка плей-офф 14/15-ое августа III квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи 16-ое августа III квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи 21/22-ое августа плей-офф ЛЧ, первые матчи 23-е августа плей-офф ЛЕ, первые матчи 28/29-ое августа плей-офф ЛЧ, ответные матчи 30-ое августа плей-офф ЛЕ, ответные матчи 30-ое августа Жеребьёвка группового раунда ЛЧ 31-ое августа Жеребьёвка группового раунда ЛЕ 18/19-ое сентября Групповой раунд ЛЧ, I тур 20-ое сентября Групповой раунд ЛЕ, I тур 2/3-е октября Групповой раунд ЛЧ, II тур 4-ое октября Групповой раунд ЛЕ, II тур 23/24-ое октября Групповой раунд ЛЧ, III тур 25-ое октября Групповой раунд ЛЕ, III тур 6/7-ое ноября Групповой раунд ЛЧ, IV тур 8-ое ноября Групповой раунд ЛЕ, IV тур 27/28-ое ноября Групповой раунд ЛЧ, V тур 29-ое ноября Групповой раунд ЛЕ, V тур 11/12-ое декабря Групповой раунд ЛЧ, VI тур 13-ое декабря Групповой раунд ЛЕ, VI тур 17-ое декабря Жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ, 1/16 финала ЛЕ 2019-й год 12/13/19/20-ое февраля 1/8 финала ЛЧ, первые матчи 14-ое февраля 1/16 финала ЛЕ, первые матчи 21-ое февраля 1/16 финала ЛЕ, ответные матчи 22-ое февраля Жеребьёвка 1/8 финала ЛЕ 5/6/12/13-ое марта 1/8 финала ЛЧ, ответные матчи 7-ое марта 1/8 финала ЛЕ, первые матчи 14-ое марта 1/8 финала ЛЕ, ответные матчи 15-ое марта Жеребьёвка 1/4 финала 9-10-ое апреля 1/4 финала ЛЧ, первые матчи 11-ое апреля 1/4 финала ЛЕ, первые матчи 16/17-ое апреля 1/4 финала ЛЧ, ответные матчи 18-ое апреля 1/4 финала ЛЕ, ответные матчи 19-ое апреля Жеребьёвка полуфиналов и финала 30-ое апреля/1-ое мая 1/2 финала ЛЧ, первые матчи 2-ое мая 1/2 финала ЛЕ, первые матчи 7-ое мая/8-ое мая 1/2 финала ЛЧ, ответные матчи 9-ое мая 1/2 финала ЛЕ, ответные матчи 29-ое мая Финал ЛЕ (Баку) 1-ое июня Финал ЛЧ (Мадрид)

Отметим, что финал Лиги Европы будет проведён на Бакинском олимпийском стадионе и это произойдёт впервые в истории азербайджанского футбола.