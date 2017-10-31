Обнародован календарь нового еврокубкового сезона

2017-10-31 17:20 | www.apa.az | 3
Обнародован календарь еврокубкового сезона 2018/19. Как сообщает apasport.az, стали известны даты проведения жеребьёвок и игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые будут проводиться в новом формате.
Несмотря на то, что формат основных этапов соревнований не изменился, в турнирах, стартующих летом 2018-го года, кроме квалификационных раундов будут и дополнительные предварительные раунды. Так, перед традиционными 4 квалификационными раундами (последний из них называют и плей-офф) будет проведён и предварительный раунд с участием слабейших команд.
В Лиге чемпионов 4 команды по олимпийской системе определят обладателя единственной путёвки в квалификационный раунд. Здесь пары встретятся 1 раз. В Лиге Европы 16 команд будут бороться за 8 мест в дуэлях из 2 встреч.
Все азербайджанские команды будут свободны от участия в предварительных раундах и вступят в борьбу с I квалификационного раунда. При новом формате не будет даже уступки, при которой мы были освобождены от I квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Жеребьёвка первых двух квалификационных раундов запланирована на 2-ое июля. Для азербайджанских клубов новый еврокубковый сезон начнётся 10-11-го июля встречей Лиги чемпионов.
Календарь еврокубкового сезона 2018/19
|
2018-й год
|
18-ое июня
|
Жеребьёвка предварительных раундов
|
26-ое июня
|
1-й предварительный раунд ЛЧ
|
28-ое июня
|
Предварительный раунд ЛЕ, первые матчи
|
29-ое июня
|
2-й предварительный раунд ЛЧ
|
2-ое июля
|
Жеребьёвка I и II квалификационных раундов
|
5-ое июля
|
Предварительный раунд ЛЕ, ответные матчи
|
10/11-ое июля
|
I квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи
|
12-ое июля
|
I квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи
|
17/18-ое июля
|
I квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи
|
19-ое июля
|
I квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи
|
24/25-ое июля
|
II квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи
|
26-ое июля
|
II квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи
|
27-ое июля
|
Жеребьёвка III квалификационного раунда
|
31-ое июля/1-ое августа
|
II квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи
|
2-ое августа
|
II квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи
|
7/8-ое августа
|
III квалификационный раунд ЛЧ, первые матчи
|
9-ое августа
|
III квалификационный раунд ЛЕ, первые матчи
|
10-ое августа
|
Жеребьёвка плей-офф
|
14/15-ое августа
|
III квалификационный раунд ЛЧ, ответные матчи
|
16-ое августа
|
III квалификационный раунд ЛЕ, ответные матчи
|
21/22-ое августа
|
плей-офф ЛЧ, первые матчи
|
23-е августа
|
плей-офф ЛЕ, первые матчи
|
28/29-ое августа
|
плей-офф ЛЧ, ответные матчи
|
30-ое августа
|
плей-офф ЛЕ, ответные матчи
|
30-ое августа
|
Жеребьёвка группового раунда ЛЧ
|
31-ое августа
|
Жеребьёвка группового раунда ЛЕ
|
18/19-ое сентября
|
Групповой раунд ЛЧ, I тур
|
20-ое сентября
|
Групповой раунд ЛЕ, I тур
|
2/3-е октября
|
Групповой раунд ЛЧ, II тур
|
4-ое октября
|
Групповой раунд ЛЕ, II тур
|
23/24-ое октября
|
Групповой раунд ЛЧ, III тур
|
25-ое октября
|
Групповой раунд ЛЕ, III тур
|
6/7-ое ноября
|
Групповой раунд ЛЧ, IV тур
|
8-ое ноября
|
Групповой раунд ЛЕ, IV тур
|
27/28-ое ноября
|
Групповой раунд ЛЧ, V тур
|
29-ое ноября
|
Групповой раунд ЛЕ, V тур
|
11/12-ое декабря
|
Групповой раунд ЛЧ, VI тур
|
13-ое декабря
|
Групповой раунд ЛЕ, VI тур
|
17-ое декабря
|
Жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ, 1/16 финала ЛЕ
|
2019-й год
|
12/13/19/20-ое февраля
|
1/8 финала ЛЧ, первые матчи
|
14-ое февраля
|
1/16 финала ЛЕ, первые матчи
|
21-ое февраля
|
1/16 финала ЛЕ, ответные матчи
|
22-ое февраля
|
Жеребьёвка 1/8 финала ЛЕ
|
5/6/12/13-ое марта
|
1/8 финала ЛЧ, ответные матчи
|
7-ое марта
|
1/8 финала ЛЕ, первые матчи
|
14-ое марта
|
1/8 финала ЛЕ, ответные матчи
|
15-ое марта
|
Жеребьёвка 1/4 финала
|
9-10-ое апреля
|
1/4 финала ЛЧ, первые матчи
|
11-ое апреля
|
1/4 финала ЛЕ, первые матчи
|
16/17-ое апреля
|
1/4 финала ЛЧ, ответные матчи
|
18-ое апреля
|
1/4 финала ЛЕ, ответные матчи
|
19-ое апреля
|
Жеребьёвка полуфиналов и финала
|
30-ое апреля/1-ое мая
|
1/2 финала ЛЧ, первые матчи
|
2-ое мая
|
1/2 финала ЛЕ, первые матчи
|
7-ое мая/8-ое мая
|
1/2 финала ЛЧ, ответные матчи
|
9-ое мая
|
1/2 финала ЛЕ, ответные матчи
|
29-ое мая
|
Финал ЛЕ (Баку)
|
1-ое июня
|
Финал ЛЧ (Мадрид)
Отметим, что финал Лиги Европы будет проведён на Бакинском олимпийском стадионе и это произойдёт впервые в истории азербайджанского футбола.