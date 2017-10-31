На улицах Исландии появились «парящие» в воздухе зебры – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-31 14:02 | www.oxu.az | 3

На улицах исландского города Исафьордюр появилась инновационная трехмерная зебра, которая не только отлично выглядит, но и делает улицы более безопасными, передает Oxu.Az со ссылкой на Metro.

Как утверждают авторы проекта, «парящие» полоски помогают водителям лучше разглядеть пешеходов.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как выглядит трехмерная зебра. Со стороны кажется, будто полоски для пешеходов висят в воздухе.

Автор проекта Ральф Трюлла рассказал, что подсмотрел идею трехмерных пешеходных переходов у коллег из индийского города Нью-Дели.

По словам Трюлла, полоски меняют внешний вид, если смотреть на них под разными углами.

Н.О.