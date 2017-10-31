Ярмарка меда Фирузы Джалиловой, или Как защитить интеллектуальную собственность (ФОТО)

2017-10-31 17:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Утренняя информационно-развлекательная передача “Oyan, Azərbaycan!”, которая выходит в эфир Xazar TV по субботам и воскресеньям с 9:00 до 11:00, вновь запомнилась яркими моментами, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта. Ведущая и автор проекта – Фируза Джалилова.

Традиционно Фируза Джалилов решила удивить телезрителей интересными событиями. Международный день интеллектуальной собственности - 26 апреля, учрежденный Генеральной Ассамблеей «Всемирной организации интеллектуальной собственности», был отмечен в субботу с директором департамента Xazar TV Сулейманом Мамедовым. Гость рассказал, что ежегодно в этот день, начиная с 2001 года, проходят тематические мероприятия, встречи коллег, кампании, которые ставят перед собой цель привлечь внимание мировой общественности к тем проблемам защиты интеллектуальной собственности.

Еще один гость передачи пресс-секретарь Министерства молодежи спорта Азербайджана Самайа Мамедова рассказала о реализации Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг.", ее целях и задачах. А представители Ассоциации пчеловедов рассказали о ярмарке меда. Мед в сотах, воск, прополис, маточное молочко, пчелиный яд, цветочная пыльца, а еще «медовые сливки» (взбитый с сотами мед) избавят от многих болезней, утверждают пчеловоды на бакинской выставке. Такое разнообразие меда можно увидеть только на ярмарке, где экологически чистую продукцию на этот раз поставили более 250 пчеловодов.

Гостями воскресного эфира стали полковник Абдулла Гурбани и исполнитель Манаф Агаев, которые рассказали, что 29 октября прошло 24 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Зангиланского района Азербайджана. Зангилан, который с 1988 года до 1993 года не склонял головы перед врагом, противостоял вражеским атакам, потерял сотни шехидов, стал последним районом, подвергшимся оккупации.

Гость программы начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадовым внес ясность в вопрос о привлечении к ответственности водителей, находящихся за рулем, за разговор с пассажирами. Было отмечено, что в связи с этим в социальных сетях ведутся необоснованные обсуждения, распространяется не соответствующая действительности информация о внесении в связи с этим изменений в законодательство, и это вводит в заблуждение участников дорожного движения. Более того, в законодательство не внесено никаких изменений, запрещающих водителю разговаривать со своими пассажирами за рулем, и к административной ответственности за подобные действия до сих пор никто не привлекался и не может быть привлечен.

Передача насыщена интересными рубриками со своими ведущими, среди которых “Megapolis” (Мегаполис) – решение социальных проблем, “İş verən” (Работодатель) – свободные вакансии, “Axtaran tapar” (Кто ищет, тот найдет) – бюро находок, “Haqqım var” (У меня есть право) – юридические консультации, “İşə düşdük” (Попали в переделку) – социальный мессаж от жителей города, “Heç bilirsizmi?” (А вы знаете?) – познавательная программа, “Yalnız bizdə” (Только у нас) – эксклюзивные материалы, “Hobbi Mən” – увлечение хобби, “Kəndçi” (Колхозник) – о жизни сел и деревень, “Avtomən” – для тех, кто любит скорость и новые технологии, “Kitabqurdu” – литературные новшества, “Mən qadınam” (Я - женщина), "1:0" – соревнование среди гостей, "Biş-düş" – о кулинарии, и т.д.

Режиссер проекта – Руслан Ширинов, редакторы – Мятанет Бабаева и Гюльнар Мамедова, координаторы – Эмиль Джалилов и Гюльнар Мурадова.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)