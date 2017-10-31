Лавров об обвинении РФ: нет предела фантазии

2017-10-31 14:09 | www.oxu.az | 4

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США и в европейских странах бездоказательны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения в том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии", - сказал Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента США Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Н.Г.