Макрон заявил, что Европе необходим диалог с Россией

2017-10-31 17:38 | www.trend.az | 4

Европа должна вести диалог с Россией. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает ТАСС.

"Мы должны вести интенсивный диалог с Россией, несмотря на существующие сложности. Это более правильно, чем закрывать двери", - сказал Макрон. "Франция ведет такой диалог и будет его продолжать", - подчеркнул президент.

Такого же курса, по его мнению, Европа должна придерживаться и в отношениях с Турцией. Макрон отметил, что "судьбы этих стран связаны с Европой".

Глава республики также подчеркнул, что европейские страны должны отстаивать свои ценности, которые, по его словам, имеют универсальный характер. "Но надо однако воздержаться от попыток давать уроки другим", - считает президент.

Макрон стал первым президентом Франции, выступившим с программной речью перед коллегией ЕСПЧ. "Европейский суд - это уникальная организация, созданная для того, чтобы не допустить повторения тех ужасов, которые пережило человечество во время Второй мировой войны", - подчеркнул он.