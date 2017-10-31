Взрыв в столице Афганистана совершил подросток-смертник

2017-10-31 17:43 | www.trend.az | 5

Взрыв в центре Кабула совершил 13-летний смертник, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.

Взрыв во вторник произошел в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным афганского телеканала Tolo News, в результате взрыва погибли пять человек, 21 получили ранения.

Российское диппредставительство сообщило, что жертв и разрушений в посольстве РФ в Афганистане в результате инцидента нет.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран).