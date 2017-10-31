Азербайджан занял 57-е место в рейтинге Doing Business-2018

2017-10-31 17:48 | www.apa.az | 4

Азербайджан занял 57-е место в рейтинге Doing Business-2018, обнародованном группой Всемирного банка.

Как передает АПА-Экономикс, в предыдущем рейтинге Азербайджан занял 65-е место. Таким образом, страна поднялась на 8 строчек по сравнению с прошлым годом.

Согласно документу, в отчетный период Азербайджан реализовал четыре реформы. Эти реформы касались доступа к кредитам, защиты прав миноритарных акционеров, исполнения контрактов, регулирования банкротства. В частности, проведенные реформы позволили создать Кредитное бюро, улучшить корпоративные требования для защиты миноритарных акционеров, применять электронную оплату пошлин в судебной системе, облегчить процедуры, связанные с банкротством.

По позиции «Защита миноритарных инвесторов» Азербайджан занял 10-е место, «Регистрация бизнеса» - 18-е место, «Реестр недвижимости» - 21-е место, «Получение кредитов» - 122-е место, «Присоединение к электрическим сетям» - 102-е место.

В целом, за последние 15 лет Азербайджан провел 33 реформы, из которых 7 связаны с началом бизнеса, 6 – получением кредитов, 5 – оплатой кредитов. В настоящее время сроки, связанные с началом бизнеса занимают 4,5 дня, тогда как в 2003 году этот показатель составлял 105 дней.