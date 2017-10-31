У парламента Армении проходит акция протеста

2017-10-31 14:15 | www.oxu.az | 3

У здания парламента Армении проходит акция протеста торговцев ереванских ярмарок "Аринч" и "Сурмалу".

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, протестующие требуют внести изменения в Налоговый кодекс Армении и освободить их от лишней бумажной волокиты, которую считают дополнительным налоговым бременем.

По заверению участников акции, они не избегают уплаты налогов, однако сейчас груз увеличится, и торговцы будут вынуждены вовлечь в этот процесс новых сотрудников.

Как отметили торговцы, сотрудники налоговой службы требуют предоставления документа по перемещению каждого импортируемого товара, что, по их словам, и является лишней бумажной волокитой, а это требует привлечения к работе дополнительной рабочей силы.

Н.О.