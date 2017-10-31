Берлускони платил «Коза ностре»?

2017-10-31 14:24 | www.oxu.az | 4

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь стал фигурантом расследования о связях с мафией, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Corriere della Sera.

Прокуратура Флоренции заново открыла дело, получив новые материалы по так называемому процессу о сговоре государства с мафией.

Это дело рассматривалось уже несколько лет, и впервые на скамье подсудимых оказались вместе мафиози и бывшие чиновники. Следствие предполагает, что государство каким-то образом стояло за рядом актов террора в 1990-х годах в Италии.

Берлускони неоднократно уже подозревался в связях с мафией, однако все дела были закрыты за недостатком доказательств.

Н.Г.