В Международном центре мугама прозвучат "Орта Махур" и "Рахаб"

2017-10-31 17:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 1 ноября в Международном центре мугама в рамках нового сезона крупного проекта "Muğam axşamları" ("Вечера мугама") прозвучат мугамы "Орта Махур" и "Рахаб", сообщили Trend Life.

Проект, организованный Международным центром мугама, вновь дарит бакинцам и гостям города незабываемые вечера мугама.

Напомним, что в рамках проекта с 16 мая до 30 июня этого года была представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама (Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн) с участием известных ханенде и молодых талантов.

Завтра в исполнении талантливых ханенде Мамеда Наджафова, Гюльнар Гудретли и Нисбет Садраевой прозвучат мугамы «Орта Махур» и «Рахаб». Аккомпанировать исполнителям будет инструментальный ансамбль "Muğam" под руководством заслуженного артиста, тариста Сахиба Пашазаде, в составе которого заслуженные артисты Тогрул Асадуллаев (кеманча) и Чинара Гейдарова (канон), а также Шафа Керимов (уд), Азад Алимамедов (балабан), Эмин Джабраилов (нагара).

В новом сезоне, который продлится до 27 декабря, будут представлены вечера, посвященные различным направлениям мугама: "Bayatı-Qacar", "Şahnaz" - 15 ноября, "Qatar", "Dəşti", "Mirzə Hüseyn Segahı" - 29 ноября, "Xaric Segah" - 6 декабря, "Heyratı", "Mənsuriyyə", "Qarabağ şikəstəsi", "Osmanlı", "Heydəri", "Simayi-Şəms" - 13 декабря, "Ovşarı", "Arazbarı" - 27 декабря.

Информационная поддержка проекта - азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, АЗЕРТАДЖ и журнал "Баку".

Приобрести билеты на концерты можно в кассах города и на сайте iticket.az.