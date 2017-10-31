Эльмар Мамедъяров прокомментировал значение транспортного коридора Север-Юг

2017-10-31 19:06 | www.apa.az | 4

«Я верю в потенциал транспортного коридора Север-Юг».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. Он отметил, что президенты Азербайджана, России и Ирана на проведенной в Баку первой встрече провели предварительные обсуждения в связи с объединением железнодорожных линий от Бандар-Аббаса до Санкт-Петербурга.

«Этот транспортный коридор интересует экспортеров, таких как Индия и Вьетнам. Экспортный потенциал Вьетнама составляет 204 миллиарда долларов. Из них товары на сумму 42 миллиарда долларов направляются на рынки Европейского Союза. Отправка этих грузов морским путем занимает долгое время и большое расстояние. С этой точки зрения мы видим большой потенциал транспортного коридора Север-Юг. Польша очень заинтересована в соединении своих железных дорог с транспортным коридором Север-Юг. На последнем заседании ГУАМ в Тбилиси этот вопрос был в центре внимания. Здесь есть вопросы по тарифам, таможенным пошлинам и другие. Для нас, как для Министерства иностранных дел, главное то, чтобы собрать основных игроков и обсудить тарифы».