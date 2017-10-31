Испания поддерживает территориальную целостность Азербайджана

2017-10-31 14:27 | www.oxu.az | 3

"Позиция Испании хорошо известна. Испания поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран международного сообщества, включая Азербайджан".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на News.Az, таким образом МИД Испании прокомментировал заявление армян, в котором они поддержали каталонцев, тем самым, выступив против территориальной целостности Испании.

"Как ясно выражено в международном праве, принцип самоопределения не влечет за собой права на отделение, за исключением случаев деколонизации", - говорится в заявлении МИД Испании.

Н.О.