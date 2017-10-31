Продлен срок моратория на проверки предпринимателей

2017-10-31 14:32 | www.oxu.az | 4

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на голосование законопроект, предусматривающий продление срока моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства до 1 января 2021 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на заседании заявил, что в закон о моратории на проведение проверок субъектов предпринимательства добавляется новый пункт, который предусматривает продление срока моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства до 1 января 2021 года.

Отметим, что срок действия предыдущего моратория на проведение проверок в бизнесе истекает 1 ноября 2017 года.

Документ был принят путем голосования.

Э.А.

