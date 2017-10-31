Талантливые люди России и Азербайджана встретятся в Санкт-Петербурге (ФОТО)

2017-10-31 17:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Что ждать от VI Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказали на пресс-конференции в Москве.

В этом году культурная столица России в шестой раз примет людей искусства со всего мира. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что форум становится точкой притяжения для всех международных сил. Вице-премьер особо отметила, что в прошлом году количество участников Культурного форума обогнало даже Петербургский международный экономический форум. По словам министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, если на первом форуме, состоявшемся в 2012 году, было всего 300 участников, то на этом ожидается около 20 тысяч человек. Только в рамках общественного потока заявки на посещение подали более 7 тысяч человек. Ожидается, что на площадках форума выступит около тысячи спикеров, а в деловой части запланировано подписание 52 соглашений о сотрудничестве.

Азербайджан является традиционным участником Санкт-Петербургского культурного форума. «Буквально утром общались с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым, - сообщил на пресс-конференции Владимир Мединский. – Азербайджанская делегация будет точно. Возможно, во главе с самим министром».

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец выразила слова признательности Азербайджану за сложившиеся добрые взаимоотношения, которые есть у наших стран в культурной сфере, и подтвердила: «Наше сотрудничество продолжается, потому что Азербайджан – это уникальная кладезь талантливых людей. Очень хорошо, что сегодня отношения России и Азербайджана развернулись не только в сторону художественного искусства, но есть серьезный запрос на развитие нашего сотрудничества в области музыкального искусства, подготовки кадров в этой области. Мы продолжим отвечать на все запросы азербайджанской стороны по этому вопросу, с которой мы находимся в плотном контакте, очень хороших дружеских отношениях».

Депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев подчеркнул, что культура всегда была цементирующей основой дружеских отношений, связывающих наши народы. «Бесспорно, что бывшие советские республики продолжает держать вместе общий культурный код. Азербайджан очень бережно сохраняет это наше общее наследие, в первую очередь благодаря особому отношению к русскому языку. Азербайджан дал миру много выдающихся деятелей, причем не только в искусстве – эта благодатная земля исключительно щедра на таланты. И в силу этих причин культурный обмен между нашими странами продолжает оставаться весьма интенсивным, укрепляя все связи между Россией и Азербайджаном. Думаю, участие азербайджанской делегации в Санкт-Петербургском культурном форуме еще раз это наглядно продемонстрирует».

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум стартует 16 ноября и продлится два дня. Основной площадкой станет Главный штаб Государственного Эрмитажа. В рамках форума запланированы конференции, дискуссии, мастер-классы, на которые приглашены зарубежные деятели культуры, а также концерты, выставки, будут работать лектории. И, конечно, в рамках форума пройдут вручение премии "Меценат года", а также Премии Луначарского для лучших работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий. При этом форум пойдет под знаком сразу нескольких значительных дат: столетия Октябрьской революции, 135-летия со дня рождения композитора Игоря Стравинского, 100-летия со дня рождения режиссера Юрия Любимова и других. Нововведением VI форума станет первый Международный джазовый фестиваль, а также премьерный показ российского кино, который организаторы обещают сделать традиционным.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан