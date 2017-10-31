Азербайджан улучшил позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка

2017-10-31 17:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в число стран-реформаторов региона Европы и Центральной Азии, добившихся заметных успехов, следует из обнародованного сегодня глобального рейтинга Doing Business – 2018 группы Всемирного банка.

Как отмечается, среди 190 стран Азербайджан в рейтинге занял 57 место. Балл по показателю удаленности от предельных значений составил 70,19. В предыдущем рейтинге Азербайджан занял 65 место и получил 67,07 балла.

Позиции в рейтинге присваиваются исходя из средних значений показателей удаленности от предельных значений, рассчитанных для каждой экономики по 10 тематическим направлениям, включенным в совокупный рейтинг в текущем году. Данный показатель позволяет оценить, насколько каждая экономика близка к лучшей мировой практике регулирования бизнеса. Чем выше балл, тем эффективнее деловая среда и тем сильнее правовые институты. Таким образом, Азербайджан улучшил свои позиции в этом докладе по сравнению с прошлогодним докладом.

Согласно документу, всего в отчетный период Азербайджан реализовал четыре реформы против трех в предыдущий отчетный период.

«Экономики региона Европы и Центральной Азии демонстрируют хорошие результаты по направлениям «Защита миноритарных инвесторов» (средний рейтинг 47) и «Регистрация собственности» (средний рейтинг 47). В странах региона действуют эффективные системы регистрации прав собственности на землю, а оформление передачи прав собственности занимает всего 20 дней – на 2 дня меньше, чем в среднем по странам ОЭСР с высоким уровнем доходов», - говорится в отчете.

Вместе с тем, авторы доклада отмечают, что страны региона отстают по показателям «Получение разрешений на строительство» (средний рейтинг 88) и «Подключение к системе электроснабжения» (средний рейтинг 86).

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Азад Гасанли)

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