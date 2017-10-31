В Северной Корее обрушился ядерный полигон

2017-10-31 14:40 | www.oxu.az | 3

Не менее 200 человек погибли при обрушении тоннеля на ядерном полигоне КНДР

Конструируемый на ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее тоннель обрушился, в результате чего погибли не менее 200 человек, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным агентства, во время обрушения внутри тоннеля находились около 100 человек. Когда еще около 100 человек бросились на помощь застрявшим под завалами, произошло второе обрушение.

Сообщается, что конкретное время происшествия неизвестно.

Н.Г.