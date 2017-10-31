Эти должности исключены из закона «О госслужбе»

2017-10-31 14:44 | www.oxu.az | 4

На заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в законодательство по поводу исключения должностей государственного советника и заместителя руководителя Администрации президента из административных должностей высшего и первого классификационного списка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, о проекте сообщил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Согласно проекту, в статью 11 закона «О государственной службе» предлагается внести изменения. Должность государственного советника исключается из списка административных должностей высшей классификации, а заместителя руководителя Администрации президента – из первого классификационного списка.

Проект был поставлен на голосование и принят.

Отметим, что институт государственного советника и должность заместителя руководителя АП были недавно ликвидированы.



Н.О.

