Реджеп Тайип Эрдоган: Турция гордится вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

2017-10-31 18:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция гордится вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом во вторник сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

«Уважаемый Президент, дорогие члены делегации. В первую очередь благодарю как от своего имени, так и от имени моей делегации за оказанное вами с момента нашего прибытия гостеприимство. В ходе проведенных нами вчера и сегодня встреч мы с особой радостью наблюдаем за тем, какого высокого уровня достигли дружба и братство Турции и Азербайджана. В частности, мы очень горды видеть ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, результат предпринятых нами шагов. Вчера наши граждане, народы увидели наше 15-минутное железнодорожное путешествие. ИншАллах (Дай Бог) в скором времени мы все вместе увидим те дни, когда они будут ездить не только из Карса в Баку, но и в Пекин, в Лондон. В связи с этим я очень благодарен вам, мой дорогой брат, а также всем принявшим участие фирмам, начиная с архитектора и заканчивая инженером, подрядчикам, всем министрам. По этому случаю желаю, чтобы и проводимое нами сегодня заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня прошло успешно», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.