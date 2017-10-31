Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не позволит создать второе армянское государство на нашей исторической земле (ФОТО) (версия 5)

2017-10-31 18:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы по завершении шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

И на двусторонней, и на встрече с участием делегаций, сказал глава государства, мы еще раз увидели, что турецко-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне.

"В мире нет столь близких и столь поддерживающих друг друга вторых государств. Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство сегодня на высоте. Естественно, что наши мнения по обсуждаемым вопросам совпадают, все вопросы находят свое решение, обсуждаемые вопросы находят свое отражение в жизни. Естественно, что сегодня мы обсудили дальнейшее развитие политических связей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, политические связи Азербайджана и Турции успешно развиваются, осуществляются взаимные визиты высокого уровня.

"В этом году я дважды был в Турции, а сегодня Президент Турции находится с визитом в Азербайджане. Часто встречаются министры, другие должностные лица. В то же время мы, как всегда, поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Во всех международных организациях Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, сегодня обсуждалась одна из самых болезненных для региона проблем – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

"Я проинформировал Президента Эрдогана о нынешнем состоянии переговоров. К сожалению, этот конфликт все еще не нашел своего решения. Историческая и исконная земля Азербайджана – Нагорный Карабах и семь других прилегающих районов оккупированы, и в результате оккупации более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами на своих родных землях. Международные организации, в частности Совет безопасности ООН, приняли четыре резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях указано, что армянские вооруженные силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. К сожалению, эти резолюции остаются на бумаге, Армения не считается с этим, и конфликт остается нерешенным. Это проявление в отношении нас политики двойных стандартов. В некоторых случаях резолюции СБ ООН выполняются за несколько дней. А когда касается нас, то эти резолюции, решения более 20 лет остаются невыполненными", - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках норм международного права, территориальной целостности Азербайджана.

"Другого пути нет. Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство. Я еще раз выразил свою признательность Президенту Эрдогану за поддержку, которую Турция оказывает Азербайджану в этом вопросе. Турция всегда во всех международных организациях поддерживает правое дело Азербайджана как друг, как брат. Сегодня мы провели широкие обсуждения по сотрудничеству в военной сфере. Это один из стоящих на повестке вопросов. В этом году трижды в Азербайджане - дважды в Баку и один раз в Нахчыване - проводились совместные военные учения. Это фактор, укрепляющий наше сотрудничество в военной сфере. В то же время продолжается совместная деятельность в военно-технической сфере", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что день ото дня развивающийся военно-промышленный комплекс Турции представляет для нас очень большой интерес. "Мы закупаем и дальше будем закупать у Турции продукцию военного назначения", - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, большое значение имеет документ, подписанный сегодня в экономической сфере.

"Понятие преференциальной, то есть льготной торговли имеет большое значение, и уверен, что благодаря вступлению этого соглашения в силу в большой степени возрастет и товарооборот между нами. Сегодня также доклады о взаимном инвестировании, инвестициях сделали руководители соответствующих структур. До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в Турцию десять, а Турция в Азербайджан – 11 миллиардов долларов. Объем этих инвестиций будет расти, и инвестиции, вкладываемые Азербайджаном в Турцию, должны быть доведены до 20 миллиардов долларов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что турецкие компании долгие годы осуществляют успешную деятельность в Азербайджане и турецкие фирмы по государственной линии, за счет государственного бюджета Азербайджана до сегодняшнего дня осуществили разные работы стоимостью 11 миллиардов долларов.

"Мы очень рады, осуществляемая ими работа очень качественная. Это укрепляет дружбу, сотрудничество между бизнесменами. Естественно, что по традиции на сегодняшнем заседании обсуждались энергетические, транспортные вопросы. И здесь все поставленные вопросы были решены. Мы уверенно идем к поставленным целям", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в ближайшее время завершится проект TANAP, никаких проблем с его реализацией нет.

«А вчера в эксплуатацию был сдан проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот исторический день мы отметили вместе с моим братом, приехавшими из Турции братьями и сестрами. Это наш большой успех, наша большая победа. Это еще раз показывает, что реализуются все проекты, где участвуют и инициаторами которых являются Турция и Азербайджан. Проект Баку-Тбилиси-Карс такой же крупный транснациональный проект континентального масштаба, как когда-то Баку-Тбилиси-Джейхан, затем Баку-Тбилиси-Эрзурум, проект TANAP. Все это стало возможным благодаря нашему единству, нашей дружбе», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сегодня турецко-азербайджанская дружба, братство, единство - очень важный фактор для региона, играет стабилизирующую роль в регионе.

«Усиливающаяся Турция увеличивает нашу силу, и мы искренне радуемся вашим успехам. Благодаря лидерству моего дорогого брата сегодня Турция превратилась в большую силу мирового масштаба, что разочаровывает врагов. Пусть наши друзья всегда радуются. Уверен, что мы и дальше будем идти по пути развития, прогресса и победы. Турецко-азербайджанское единство, братство будут вечными», - сказал Президент Азербайджана.