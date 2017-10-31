Начальник Ширванского изолятора уволен за организацию встречи Этибара и Фадаи

2017-10-31 14:57 | www.oxu.az | 4

Стали известны некоторые подробности отношений между певицей Фадаей Лачын и сбежавшим заключенным Этибаром Мамедовым по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, примерно год назад была организована тайная встреча между Э.Мамедовым, которого везли из Ширванского изолятора временного содержания в Баку, и Ф.Лачын.

Сообщается, что за эту встречу авторитет уплатил начальнику изолятора 500 долларов. Спустя несколько месяцев после того, как факт выявился, начальник Ширванского изолятора временного содержания Зохраб Сарыев был уволен с работы.