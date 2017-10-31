В Азербайджане могут быть упразднены должности госсоветника и замглавы Администрации Президента

2017-10-31 18:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть упразднены должности государственного советника и заместителя руководителя Администрации Президента.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) во вторник была внесена поправка в статью 11 ( классификация административных и вспомогательных должностей) закона «О государственной службе».

Согласно поправке, из классификации исключается должность государственного советника Азербайджана. Из вышеуказанной статьи (первая категория административных должностей) также исключается должность заместителя главы Администрации Президента Азербайджана.

После внесенной поправки в классификации отражены должности: руководитель Администрации Президента Азербайджана, руководитель структурного отдела, обеспечивающего деятельность Первого вице-президента Азербайджана, руководитель аппарата Милли Меджлиса, руководитель аппарата Конституционного суда, руководитель аппарата органа, исполняющего полномочия главы Азербайджанского государства, руководители других органов, непосредственно обеспечивающих деятельность главы Азербайджанского государства, руководитель аппарата Верховного суда.

После голосования проект был принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)