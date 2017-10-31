Глубоко укрытая, запрещенная, тайная...- премьера в Баку по мировому бестселлеру (ФОТО)

2017-10-31 18:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT прошла премьера спектакля "Min möhtəşəm günəş" (Тысяча сияющих солнц) Иреванского государственного драматического театра имени Джафара Джаббарлы, поставленного по одноименному произведению известного афганского писателя Халеда Хоссейни, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьера, приуроченная к открытию 136-го театрального сезона коллектива, прошла при аншлаге с участием известных деятелей культуры и искусства. На открытии вечера директор театра, заслуженный деятель искусств Ифтихар Пириев и главный режиссер-постановщик Сарвар Алиев поделились планами на предстоящий сезон, который обещает стать насыщенным, с премьерами и интересными постановками.

Роман Халеда Хоссейни "Тысяча сияющих солнц" в 2007 году стал главным мировым бестселлером. Это мощная, драматичная и лиричная история, которая заставляет сердца сжиматься от боли и радости. Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. В центре романа - две женщины, которые оказались жертвами потрясений, разрушивших идиллический Афганистан. Мариам - незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, - любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они - враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими улицы и дома некогда цветущего города. Вдвоем они пройдут через страдания, вдвоем будут ловить нечаянные крупицы радости, вдвоем станут мечтать о счастье, к которому однажды попытаются прорваться.

Режиссер-постановщик – Эльвин Мирзоев, художник-постановщик – Мехсети Эльдарова, композитор – заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев.

В ролях – заслуженные артисты Вагиф Керимов, Рашид Самандар, актеры Нигяр Гасанзаде, Самайа Набиева, Шабнам Джабраилова, Амрулла Нуруллаев, Ниямеддин Сафаралиев, Натиг Газиев, Джейхун Алиев, Севиндж Гусейнова и другие.

(Автор: Вугар Иманов)