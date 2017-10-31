Президенты Азербайджана и Турции встретились тет-а-тет – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-31 15:02 | www.oxu.az | 4

Во вторник, 31 октября, после официальной церемонии встречи между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась встреча тет-а-тет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских связей между двумя странами во всех сферах.

Была подчеркнута значимость 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня с точки зрения определения перспектив связей и еще большего углубления двусторонних отношений.

Также была отмечена значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая является глобальным проектом.

В ходе беседы был осуществлен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.

14:18

После официальной церемонии встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана тет-а-тет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Н.О.

