Президенты Азербайджана и Турции встретились тет-а-тет – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-31 15:02 | www.oxu.az | 4
Во вторник, 31 октября, после официальной церемонии встречи между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась встреча тет-а-тет.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских связей между двумя странами во всех сферах.
Была подчеркнута значимость 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня с точки зрения определения перспектив связей и еще большего углубления двусторонних отношений.
Также была отмечена значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая является глобальным проектом.
В ходе беседы был осуществлен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.
14:18
После официальной церемонии встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана тет-а-тет.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.