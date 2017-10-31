Президент Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс Турции представляет большой интерес для Азербайджана

2017-10-31 18:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Развивающийся военно-промышленный комплекс Турции представляет большой интерес для Азербайджана.

Об этом в частности сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы по завершении шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

«Сегодня мы провели широкие обсуждения по сотрудничеству в военной сфере. Это один из стоящих на повестке вопросов. В этом году трижды в Азербайджане - дважды в Баку и один раз в Нахчыване - проводились совместные военные учения. Это фактор, укрепляющий наше сотрудничество в военной сфере. В то же время продолжается совместная деятельность в военно-технической сфере", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что день ото дня развивающийся военно-промышленный комплекс Турции представляет для Азербайджана очень большой интерес.

«Мы закупаем и дальше будем закупать у Турции продукцию военного назначения», - сказал Президент Азербайджана.