Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанская дружба, братство, единство играют стабилизирующую роль в регионе

2017-10-31 18:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанская дружба, братство, единство играют стабилизирующую роль в регионе.

Об этом в частности сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы по завершении шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

«Естественно, что по традиции на сегодняшнем заседании обсуждались энергетические, транспортные вопросы. И здесь все поставленные вопросы были решены. Мы уверенно идем к поставленным целям», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в ближайшее время завершится проект TANAP, никаких проблем с его реализацией нет.

«А вчера в эксплуатацию был сдан проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот исторический день мы отметили вместе с моим братом, приехавшими из Турции братьями и сестрами. Это наш большой успех, наша большая победа. Это еще раз показывает, что реализуются все проекты, где участвуют и инициаторами которых являются Турция и Азербайджан. Проект Баку-Тбилиси-Карс такой же крупный транснациональный проект континентального масштаба, как когда-то Баку-Тбилиси-Джейхан, затем Баку-Тбилиси-Эрзурум, проект TANAP. Все это стало возможным благодаря нашему единству, нашей дружбе», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сегодня турецко-азербайджанская дружба, братство, единство - очень важный фактор для региона, играет стабилизирующую роль в регионе.

«Усиливающаяся Турция увеличивает нашу силу, и мы искренне радуемся вашим успехам. Благодаря лидерству моего дорогого брата сегодня Турция превратилась в большую силу мирового масштаба, что разочаровывает врагов. Пусть наши друзья всегда радуются. Уверен, что мы и дальше будем идти по пути развития, прогресса и победы. Турецко-азербайджанское единство, братство будут вечными», - сказал глава государства.