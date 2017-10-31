Депутат: Призываю Верховный суд задуматься

2017-10-31 15:18 | www.oxu.az | 3

«Неправильно оставлять простых людей без представителя. В настоящее время в судах находятся около 100 тысяч гражданских дел. Без увеличения числа адвокатов будет сложно осуществить этот процесс».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта, ограничивающего деятельность института представительства заявил депутат Захид Орудж.

Он отметил, что Азербайджан по числу адвокатов отстает от Грузии и Армении:

«Мы поставим Азербайджан в трудное положение перед международными организациями. Я призываю Верховный cуд задуматься и буду голосовать против этого законопроекта».

Э.А.

