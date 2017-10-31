В Азербайджане будут ограничены функции института представительства в судах

2017-10-31 19:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут ограничены функции института представительства в судебных разбирательствах.

Данный вопрос нашел отражение в вынесенных во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) изменениях в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности»

Согласно представленному Верховным судом в Милли Меджлис законопроекту, физическим лицам разрешается выступать в качестве законного представителя только на судебных заседаниях близких родственников.

Законопроект предусматривает замену в ряде судебных разбирательств института представительства более профессиональным институтом адвокатуры, предлагается еще больше усилить институт адвокатуры. Кроме того, согласно проекту, в кассационной инстанции, то есть в ходе рассмотрения дела в Верховном суде, не будет допускаться участие представителей.

Изменения были вынесены на голосование и приняты большинством голосов.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)