В Азербайджане будут расширены полномочия муниципалитетов

2017-10-31 19:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут расширены полномочия муниципалитетов касательно сбора информации об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений.

Это предусматривают изменения в закон «Об охране зеленых насаждений".

Так, согласно статье 12.3. (Учет, кадастр и мониторинг зеленых насаждений), информацию об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений, согласно законодательству о получении информации об окружающей среде, собирает соответствующий орган исполнительной власти и размещает на своей официальной интернет-странице.

Согласно предложенному изменению, полномочия муниципалитетов будут расширены, и они так же, как и соответствующие органы исполнительной власти, будут собирать информацию об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений.

В статью 21 закона (Об экономическом стимулировании охраны зеленых насаждений) предложено добавить пункт 21.4.

Согласно дополнению, с целью озеленения муниципалитеты, неправительственные организации и население безвозмездно обеспечиваются растительным материалом, оборудованием, инвентарем и другими средствами со стороны соответствующего органа исполнительной власти. При посадке и восстановлении зеленых насаждений соответствующий орган исполнительной власти будет выделять земельные участки для размещения растительного материала.

Вносится изменение и в статью 14.7 (Восстановление зеленых насаждений). Согласно изменению, полезные с точки зрения озеленения виды растений будут определяться соответствующим органом исполнительной власти с учетом климатических условий и особенностей почвы.

Изменения в закон были вынесены на голосование и приняты парламентом большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)