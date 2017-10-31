Обнародована повестка дня встреч президентов России, Азербайджана и Ирана

2017-10-31 15:23 | www.oxu.az | 5

«Энергетическое сотрудничество станет одной из тем, которые будут обсуждаться во время встречи президентов России, Азербайджана и Ирана в Тегеране 1 ноября».

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, наряду с трехсторонней встречей глав государств запланированы и двухсторонние встречи.

"Разумеется, на повестке дня и двусторонних, и российско-иранских, и российско-азербайджанских переговоров, а также трехстороннего формата будет взаимодействие в энергетической сфере. Больших деталей я вам сейчас привести не могу", - сказал Д.Песков.

Н.Г.