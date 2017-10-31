Президент Ильхам Алиев поздравил алжирского коллегу

2017-10-31 19:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики - Днем революции. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в ваших делах, дружественному народу Алжира - мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.