Иран испытал управляемые авиационные бомбы

2017-10-31 15:37 | www.oxu.az | 3

Иранские ВВС во время учений в центральной провинции Исфахан во вторник провели испытание управляемых авиационных бомб.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.

Как сообщил агентству официальный представитель ВВС Масуд Ружхош (Massoud Roozkhosh), военные самолеты F-7 применили управляемые бомбы дальнего действия и ракеты местного производства. По его словам, в ходе учений истребители F-5 и HESA Saeqeh поразили цели при помощи бомб весом 500 фунтов (226 килограммов).

Иранские ВВС во вторник начали проведение ежегодных учений, которые, как ожидается, продлятся два дня. В учениях принимают участие десятки бомбардировщиков, истребителей, транспортных воздушных судов, а также самолеты-разведчики, самолеты-заправщики и беспилотные летательные аппараты.

Н.О.