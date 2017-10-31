Doing Business 2018: Азербайджан в тройке лидеров региона по количеству реформ (ФОТО)

2017-10-31 19:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в тройку лидеров региона Европы и Центральной Азии в глобальном рейтинге Doing Business 2018, сказал во вторник на пресс-конференции исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Во вторник группа Всемирного банка (ВБ) опубликовала обновленный отчет Doing Business. Среди 190 стран Азербайджан занял 57-е место, балл по показателю "удаленность от предельных значений" составил 70,19. В предыдущем рейтинге Азербайджан занял 65-е место и получил 67,07 балла.

По словам Гасымлы, в обновленном рейтинге Азербайджан улучшил позиции по шести из 10 индикаторов: доступ к электроэнергии (улучшение на три ступени по сравнению с предыдущим рейтингом), регистрация имущества (одна ступень), защита прав малых инвесторов (22 ступени), оплата налогов (пять ступеней), исполнение контрактов (шесть ступеней), решение вопросов, связанных с банкротством (39 ступеней).

Самого большого прогресса Азербайджан добился по показателю "решение вопросов, связанных с банкротством" (39 ступеней).

«Особо хочу отметить, что в улучшение показателей по шести пунктам важную роль сыграл ряд экономических реформ, проведенных под руководством главы государства. Во-первых, это свыше 200 поправок в налоговое законодательство, которые были внесены в конце 2016 года. Фактически это послужило улучшению показателей страны по пункту «оплата налогов» на пять ступеней. В то же время можно отметить работы по улучшению доступа к кредитам, среди которых создание частного кредитного бюро, принятие закона «Об обременении движимого имущества» и другие», - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что Азербайджан и в дальнейшем продолжит улучшать свои позиции в международных рейтингах.

Что касается ухудшения показателей Азербайджана по ряду пунктов, то, как отметил Гасымлы, реформы в этих сферах были проведены, однако они будут учтены уже в следующем рейтинге.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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