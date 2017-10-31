В Азербайджане ограничивается деятельность института представителей

2017-10-31 15:40 | www.oxu.az | 3

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана были вынесены на обсуждение изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Административный процессуальный кодекс и закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений во все три документа. Они связаны с ограничением сферы деятельности института законного представительства в судах.

Предоставив информацию о законопроекте, председатель комитета ММ по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что цель изменений заключается в усовершенствовании работы судов.

По его словам, в соответствии с европейской практикой предлагается отмена участия в качестве представителей физических лиц.



«Однако с учетом некоторых предложений в проект включены переходные положения», - добавил Гусейнли.

После изменений, в новом проекте близкому родственнику физического лица будет разрешено участвовать на судебном процессе в качестве законного представителя.

В связи с этим в предложенную в качестве дополнения к предыдущему изменению статью 69.1-1 Гражданского процессуального Кодекса вносятся дополнения.



Другое изменение связано с тем, что 1.4 и 1.6 статьи закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности» не применяются в отношении лиц, участвующих на судах в качестве представителя по рассматриваемым делам, до того, как эти дела будут решены по сути в судах соответствующих инстанций.

Проект был рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса. Проект будет вынесен на пленарное обсуждение 31 октября.

В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 декабря 2017 года.

Напомним, 6 октября председатель Верховного суда представил законопроекты в связи с внесением изменений в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» Азербайджанской Республики. В законопроектах предлагалось наложить запрет на участие представителей в гражданских и административно-судебных процессах, чтобы в этих процессах участвовали только члены Коллегии адвокатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят большинством голосов.

Э.А.