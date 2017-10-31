Заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция укрепляет отношения между странами - депутат

2017-10-31 19:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, проведение в ходе этого визита шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция еще больше укрепляют отношения дружбы и братства между странами, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, подписанные на заседании документы и обсужденные вопросы еще раз доказывают, насколько прочно азербайджано-турецкое стратегическое сотрудничество.

«Развитие по нарастающей этих отношений с политической, экономической точки зрения и с точки зрения безопасности позволит сохранить мир и спокойствие в будущем. В центре нефте- и газопроводов, открытой вчера железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проекта TANAP, который будет завершен в будущем, находятся Азербайджан и Турция. К ним уже присоединяются среднеазиатские и европейские страны. Но ведущая сила в этом процессе - Азербайджан и Турция», - сказал депутат.

Отметим, что во вторник в Баку прошло шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)