Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу сотрудников Нахчыванского госуниверситета

2017-10-31 19:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении сотрудников Нахчыванского государственного университета - Аскеровой Ганиры Иззатулла гызы, Гулубейли Ширмамеда Гудрат оглу, Мадатова Акифа Вели оглу, Рагимова Мамедали Гамза оглу, Рагимова Рафика Вилаят оглу, Сейид Суры Намидар гызы и Зейналова Исмаила Али оглу медалью "Терегги" в связи с 50-летним юбилеем Нахчыванского государственного университета и за заслуги в развитии образования.

Другим распоряжением главы государства сотрудникам Нахчыванского государственного университета - Гаджиеву Мухаммеду Шахбаз оглу, Гусейнову Аллахверди Ягуб оглу, Максудову Эльбяю Садыг оглу, Магеррамовой Инаре Эльдар гызы, Мамедову Абульфазу Мамед оглу, Нуриеву Мубаризу Аскер оглу, Оруджевой Севиндж Вагиф гызы и Рагимову Новрузали Гамза оглу присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" в связи с 50-летним юбилеем Нахчыванского государственного университета и за заслуги в развитии образования.