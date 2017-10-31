Хиллари Клинтон на Хеллоуин наденет костюм президента

2017-10-31 15:48 | www.oxu.az | 4

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что наденет костюм президента на Хэллоуин, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Life.

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон пошутила, что собирается надеть на Хэллоуин костюм президента.

Об этом она рассказала в ходе мероприятия, посвящённого её книге «Что произошло».

«Возможно, я приду в образе президента», - заявила она, отвечая на вопрос о мероприятиях по случаю праздника, не уточнив, однако, планирует ли она предстать в образе президента Трампа или своём.

В Белом доме уже подготовились к празднованию, обтянув здание паутиной и развесив на ней пауков.

Н.Г.