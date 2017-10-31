Названо смертоносное российское оружие будущего

2017-10-31 15:52 | www.oxu.az | 3

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью «Военно-промышленному курьеру» рассказал о новейшем вооружении, которое окажется у российских военных к 2025-2026 годам, сообщает Оxu.Az.

«Первостепенным является развитие стратегических ядерных сил как главного сдерживающего фактора возможной агрессии против России. Этому направлению мы, безусловно, уделяем особое внимание», - сказал доктор технических наук о проекте госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Вторым приоритетом Борисов посчитал «расширение номенклатуры» высокоточных вооружений, третьим — «разведывательно-информационное обеспечение боевых действий», включающее «космическую группировку, навигацию, беспилотные средства».

«Армия действительно серьезно преобразилась за минувшее время, и мы надеемся, что по итогам 2017 года выйдем по обеспечению вооруженных сил России современными образцами вооружения, военной и специальной техники на показатель не менее 60 процентов для войск постоянной боевой готовности», - заключил замминистра обороны.

Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы Минобороны России в ноябре 2017 года должно представить президенту страны Владимиру Путину. «Это основной документ, на основе которого развиваются армия и флот, причем уже достаточно длительный период», - отмечает Борисов.

Н.Г.