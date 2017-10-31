Ильхам Алиев: Резолюции ООН остаются на бумаге

2017-10-31 15:58 | www.oxu.az | 3

«Нагорно-карабахский конфликт был обсужден и с президентом Турции. Я донес до внимания Реджепа Тайипа Эрдогана последнюю ситуацию с переговорами».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция заявил президент Ильхам Алиев.

«К сожалению, конфликт все еще не урегулирован. Историческая земля Азербайджана Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов находятся под оккупацией. 1 млн азербайджанцев находятся в состоянии вынужденного переселения на своей земле. СБ ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, согласно которым ВС Армении немедленно и безоговорочно должны покинуть земли Азербайджана. Но эти резолюции остаются на бумаге. Армения игнорирует их и конфликт не находит своего решения», - подчеркнул он.

И. Алиев отметил, что против Азербайджана применяются двойные стандарты:

«Иногда резолюции СБ ООН исполняются за несколько дней. Что касается нас, то резолюции остаются невыполненными более 20 лет. Конфликт должны быть урегулирован на основе международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Другого пути нет. Азербайджан никогда не позволит, чтобы на его землях образовалось второе армянское государство. Я уже выразил благодарность турецкому коллеге за оказанную в этом вопросе поддержку. Во всех международных организациях Турция всегда поддерживает справедливое дело Азербайджана».

Н.О.

