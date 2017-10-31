Сеул и Пекин договорились о совместных усилиях по сдерживанию КНДР

2017-10-31 20:04 | www.trend.az | 4

Южная Корея и Китай договорились о совместных усилиях по сдерживанию КНДР, которая пока отказывается прекращать ракетно-ядерные разработки, говорится в официальном сообщении южнокорейского МИД по итогам состоявшейся во вторник в Пекине встречи высокопоставленных дипломатов двух стран, передает РИА Новости.

В переговорах участвовали спецпредставитель (в ранге заместителя министра) министерства иностранных дел Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун и помощник главы МИД КНР Кун Сюанью.

"Республика Корея и Китай, совместно признавая серьезность роста ядерного потенциала Северной Кореи и неотложность урегулирования, вновь подтвердили принципы денуклеаризации Корейского полуострова и ясную позицию относительно мирного решения северокорейской ядерной проблемы, и решили прилагать совместные усилия для стабильного контроля над ситуацией, в том числе в сдерживании дополнительных провокаций Северной Кореи и разрядке напряженности", - сообщает южнокорейский МИД.

По его данным, Ли До Хун и Кун Сюанью также договорились продолжать тесные контакты для выработки предложений по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации, используя для этого "все дипломатические средства".

С 2003 по 2009 годы в Пекине высокопоставленные дипломаты шести стран, включая Россию, США, Китай, Японию и два корейских государства, вели переговоры об отказе КНДР от ядерной программы. Но из-за претензий ряда партнеров Пхеньяна по диалогу, не имевших прямого отношения к денуклеаризации, переговоры зашли в тупик и были прекращены. В результате Северная Корея не отказалась, а наоборот создала и продолжает совершенствовать ядерные и ракетные вооружения, несмотря на санкции СБ ООН. Такие действия в Пхеньяне объясняют угрозой со стороны США.